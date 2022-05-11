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40 минут назад

В Швейцарии допустили выгоду РФ от нефтяного эмбарго

Лера Букина

Россия может остаться в выигрыше в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго. Об этом заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

«Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», — подчеркнул он.

По словам специалиста, ожидаемое постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для российской стороны. В таком случае цены поднимутся, но Россия еще какое-то время продолжит поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, отметил Хосп.

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Также в выигрыше от эмбарго останутся Китай и Индия. Они будут получать нефть из России по более низкой цене, указал эксперт.

В настоящее время Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, предполагающий поэтапный отказ от импорта российской нефти. Вместе с тем некоторые страны, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Пока пакет не согласован, ведь для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страны, пытающиеся навредить России введением санкций, вынуждены сами платить за них большую цену, и для жителей Европы стоимость таких мер будет повышаться каждый день.

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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