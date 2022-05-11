Турция задумала снабжать нефтью Европу «за спиной» Москвы

Портал Javan Online назвал главной целью турецкой операции в Ираке создание неподконтрольного властям страны нефте- и газопровода. Ресурсы оттуда в перспективе могут пойти в Европу в обход России.
Турецкая армия начала операцию «Коготь-замок» на севере Ирака (регион Курдистана) в конце апреля 2022 года.
Официально целью операции является борьба с террористическими группировками и обеспечение безопасности приграничных районов, однако полученная Javan Online информация «свидетельствует о том, что за кулисами поднимаются и другие вопросы».
Одним из результатов встречи главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Масруром Барзани, главой правительства автономии Курдистан, стал открытый для турецкой армии коридор в приграничные районы провинции Дахук.
По версии Javan Online, основной целью Турции является формирование маршрута передачи энергоресурсов, так как после завершения операции планируется строительство нефте- и газопровода из Иракского Курдистана в Турцию.
«Этот проект касается Турции и непосредственно региона, поэтому центральное правительство Ирака не будет знать подробности - объем передачи нефти и газа - и будет лишено доходов», - отмечает издание.
По данным Javan Online, когда нефте- и газопровод достигнет Турции, его разделять на две ветки: одна пойдет в Европу, а другая - в Израиль.
Издание заявило, что это позволит Эрдогану «облегчить некоторые опасения европейских лидеров и удовлетворить некоторые их потребности» на фоне санкций против России.
В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».