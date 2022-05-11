Без российского газа ФРГ может потерять 500 тыс. рабочих мест

Прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест. Об этом пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера.

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По его мнению, эмбарго на российский газ приведёт к глубокой рецессии и обвалу немецкой экономики.

«Согласно большинству подсчётов, конец поставок газа из России приведёт к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тыс. рабочих мест», — приводит издание слова Тругера.