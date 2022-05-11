Резервный фонд кабмина расширится почти на ₽800 млрд

Резервный фонд российского правительства расширится на 791,6 млрд рублей, сообщили на сайте кабмина. Уточняется, что данные средства выделят на решение экономических вопросов в условиях санкционного давления Запада. В числе источников увеличения данного фонда указали доходы, полученные из нефтяной и газовой отрасли за 2022 год.

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«Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений», — сказано в сообщении.

Правительственный фонд необходим для покрытия непредвиденных расходов, которые не предусмотрели во время расчёта федерального бюджета. Так, в 2022 году средства из резервного фонда пошли на закупку лекарств для заразившихся коронавирусом, уточнили на сайте кабмина. Также деньги пошли на реализацию программы по переобучению безработных.