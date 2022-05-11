В России сочли странными прогнозы о выгоде от нефтяного эмбарго

В шестой санкционный пакет Евросоюза может войти запрет на импорт нефти из России. При этом западные аналитики прогнозируют, что эмбарго поможет Москве зарабатывать на экспорте сырья больше обычного, так как нефтяные цены подскочат. Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты сочли этот вывод странным. Они напомнили, что на другие рынки России придётся продавать нефть с большой скидкой, лишь бы те покупали.

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После введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз, Россия сможет зарабатывать на продаже нефти намного больше, чем до санкций. Об этом говорится в статье обозревателя швейцарской газеты Neue Zrcher Zeitung Геральда Хоспа. Аналитик отметил, что с одной стороны цены на нефть после введения запрета взлетят. При этом некоторые страны ЕС из-за послаблений всё равно продолжат закупать российское сырьё.

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«Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», — пояснил Хосп.

Ранее похожую мысль высказал и экономист банка Julius Br Норберт Рюккер. По словам эксперта, запрет на поставки нефти в Евросоюз — не лучший способ ослабить Москву, так как высокие цены на чёрное золото позволяет ей зарабатывать больше обычного.

Экономист Татьяна Куликова в беседе с «Секретом» подчеркнула, что высокие цены на нефть после введения эмбарго, по сути, не будут актуальны для России. По её словам, выводы о выгоде для Москвы от эмбарго выглядят очень странно.

«Конечно, глобально цены на нефть вырастут, но при этом произойдёт сегментация мировых рынков. В тех странах, где будет действовать эмбарго, цены будут расти. А страны вроде Индии будут покупать больше сырья с существенной скидкой. Сейчас Индия импортирует российскую нефть с дисконтом 30%. Но эта скидка вырастет, потому что Россия будет готова перенаправлять больше топлива тем, кто готов её покупать. Поэтому никакого положительного эффекта от эмбарго я не вижу», — сказала экономист.

Также эксперт отметила, что на фоне ускоряющейся инфляции мировые центробанки ужесточают денежно-кредитную политику. Это может спровоцировать рецессию, что, в свою очередь, приведёт к падению мирового спроса на нефть.

«Следовательно в странах с действующим эмбарго цена вырастет, но не так сильно, как мы ожидаем. А в странах, которые не отказываются от российских поставок, нефть станет ещё дешевле», — пояснила Куликова.

Старший эксперт Института энергетики и финансов (ИЭФ) Александр Титов тоже усомнился, что нефтяное эмбарго станет выгодным для России. По его словам, рост нефтяных котировок позволит лишь в первые месяцы действия запрета избежать крупных денежных потерь от прекращения экспорта в Европу.

«Если Евросоюз откажется от российской нефти, — это ведь будет надолго, вряд ли они через три месяца откатят всё назад. Постепенно США и страны ОПЕК+ будут наращивать добычу, заменяя на рынке Россию. Поэтому цена-то может и вернётся в будущем к докризисному уровню, а вот РФ уже не сможет нарастить у себя добычу. В апреле мы уже сократили её на 8,7%», — пояснил эксперт.

Кроме того, после эмбарго России придётся перенастраивать поставки сырой нефти и нефтепродуктов на другие рынки, чтоб потребует дополнительных трат, добавил Титов. С учётом санкций сделать это будет непросто.

«То есть это ведь надо найти танкер, который повезёт нефть, к примеру, в Индию. Многие сейчас не готовы это делать. Также нужно получать страховку, искать способы взаиморасчётов и т.д. Всё это расходы», — объяснил эксперт.