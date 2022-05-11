В Киеве решили вопрос с российскими активами

Кабинет министров Украины утвердил документ, согласно которому российские активы отходят государству. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд», — подчеркивается в заявлении премьера.
Ранее президент РФ Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Он также он намерен сделать все для того, чтобы конфисковать собственность «российских пропагандистов». Он не пояснил, кого именно это касается.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Алжир заявил, что возможная передача Украине замороженных золотовалютных резервов России — это воровство. Он подчеркнул, что для западных стран воровство становится «чем-то вроде привычки».