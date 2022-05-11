В Киеве решили вопрос с российскими активами

Ранее президент РФ Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Он также он намерен сделать все для того, чтобы конфисковать собственность «российских пропагандистов». Он не пояснил, кого именно это касается.