Экономист назвал самые перспективные направления малого бизнеса в РФ

«Очень интересен, например, рынок общественного питания: в той же Москве сейчас представляются гранты, субсидии, которые может использовать малый бизнес. Шансы хорошие. А вот в прошлом году их почти совсем не было. Что касается производственного сектора, то здесь актуально производство одежды, аксессуаров, поскольку многие иностранные бренды заморозили свою деятельность, а спрос остался. Появилось поле для деятельности даже небольших компаний. Но нужно помнить о том, что, к сожалению, даже если предприниматель выбрал правильную нишу, у него хорошая идея и грамотная ее реализация, через год-два все равно существует риск закрытия. Это нормальный процесс», — предупредил Самиев.