Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в рублях

Россия и Белоруссия внесли изменения в соглашение о поставках газа, предусматривающие переход на оплату в российских рублях. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго России.

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По данным ведомства, соответствующий протокол подписали министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич.

«Документ предусматривает: переход Белоруссии на оплату газа в российских рублях, условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Шульгинов обратил внимание на последовательное развитие и высокий потенциал взаимодействия двух стран по всем направлениям в энергетике, подчеркнув, что газовая отрасль по-прежнему является «флагманом сотрудничества» Москвы и Минска.

«Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков», - заверил министр энергетики России.