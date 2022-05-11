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1 час назад

Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в рублях

Алиса Селезнёва

Россия и Белоруссия внесли изменения в соглашение о поставках газа, предусматривающие переход на оплату в российских рублях. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго России.

Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, соответствующий протокол подписали министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич.

«Документ предусматривает: переход Белоруссии на оплату газа в российских рублях, условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Шульгинов обратил внимание на последовательное развитие и высокий потенциал взаимодействия двух стран по всем направлениям в энергетике, подчеркнув, что газовая отрасль по-прежнему является «флагманом сотрудничества» Москвы и Минска.

«Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков», - заверил министр энергетики России.

Ранее стало известно, что Армения также начала осуществлять платежи за российский газ в рублях. Как заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, контракт действительно позволяет Армении использовать такую возможность по оплате.

Экономика,Сергей Куприянов,Николай Шульгинов,Минэнерго России,Газпром,
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