Дороже $1100 : В Европе выросли цены на газ на фоне решения Киева

Стоимость газа в европейских странах превысила $1 100 за 1 тысяч куб. м. на открытии торгов на бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

Повышение цены случилось на фоне остановки части транзита России через Украину на станции «Сохрановка».

Видео дня

Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла $1 124 за 1 тысяч куб. м, или €103 за МВт·ч. В общей сложности стоимость топлива 11 мая повысилась, как минимум, на 4%.

10 мая «Оператор ГТС Украины» объявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка». Решение приняли из-за того, что предприятие не в силах контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области. Принимать газ с российской стороны не будут.

Украинский «Нафтогаз» уведомил «Газпром», что в случае продолжения поставок газа на «Сохрановку», компания будет уменьшать объемы на точках выхода из ГТС Украины. В «Газпроме» не увидели причин для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Объём газа, который поступает в Германию через Украину, сократился почти на 25% по сравнению со вчерашним днём. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкий регулятор. «Газпром» 11 мая подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объеме 72 млн куб. м, накануне же он подавал газ объёмом 95,2 млн куб. м. Ранее Украина остановила транзит через некоторые точки, поскольку территории, на которых они находятся, перешли под контроль российской армии.

«Газпром» также убрал из ежедневного сообщения о поставках газа через Украину формулировку о штатной подаче, добавило РИА «Новости».

В последнее время российский природный газ шёл через Украину по двум направлениям — через станции «Сохрановка» и «Суджа». Киев остановил транзит через «Сохрановку» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за отсутствия контроля над точками.

Как отметил «Интерфакс», «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» сменить точку входа и ожидает продолжения оплаты «Газпромом» транзита при любом его решении.

«Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером (председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер) подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита — это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ, — это долг по контракту», — заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, добавив, что без оплаты ситуация «выглядит так, что должен быть новый арбитраж».

Ранее сообщалось, что в январе — апреле «Газпром», по предварительным данным, снизил добычу газа на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 175,4 млрд куб. м. Такие данные опубликовала компания. Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился с начала года на 26,9% (на 18,4 млрд кубометров), до 50,1 млрд кубометров.

В "Газпроме" не увидели препятствий для транзита газа из России в Европу через газораспределительную станцию (ГИС) "Сохрановка", расположенную в Луганской области. Об этом заявил в telegram-канале официальный представитель компании Сергей Куприянов.

В "Газпром" сообщили, что сегодня получили официальное уведомление от "Оператора ГТС Украины", который, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, объявил о прекращении приема газа для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7 утра 11 мая. Одновременно украинская сторона уточнила, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими потребителями возможен временный перенос недоступных мощностей на точку соединения "Суджа". При этом, если Россия продолжит подавать газ в эту точку, будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.

При этом в "Газпроме" заявили, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора.

"Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - подчеркнул Сергей Куприянов.

Представитель "Газпрома" также уточнил, что перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, что "хорошо известно" украинской стороне.

Ранее "Оператор ГТС Украины" объявил о решении с 11 мая прекратить транзит газа в Европу через газораспределительную станцию "Сохрановка". Украинская сторона указала на наступление форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через "Сохрановку" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся под контролем России. Сообщалось, что "Новопсков" - первая из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области. Через эту точку осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн кубометров в сутки) из России в Европу.

Для транзита российского газа в Европу, идущего через Украину, остался только один вход, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов телеканалу «Россия 24». Через станции «Сохрановка» и «Новопсков» газ более не поступает в газотранспортную систему по решению Киева, что значительно снижает надежность газоснабжения региона.

По сообщению Федерального сетевого агентства, объёмы газа, поступающего в Германию через Украину, уменьшились за день почти на 25%. Берлин вынужден компенсировать нехватку за счёт поставок из Норвегии и Нидерландов.

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) остановил прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» и «Новопсков» с 11 мая. Из-за чего по данным украинского оператора, транзит российского газа через украинскую территорию может упасть на 18% со среды, в физическом выражении это примерно 18,2 млрд кубометров. Накануне ведомство заявило о прекращении транзита топлива якобы из-за форс-мажора и - данные станции находятся на территории, подконтрольной России в ЛНР.

Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу «форс-мажора» с транзитом газа, Москва выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства, она привержена контрактным обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении Газпрома о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация – от Газпрома», – ответил он на вопрос, будет ли Россия искать альтернативные маршруты, чтобы соблюсти контрактные обязательства перед европейцами, сообщает РИА «Новости».

В Минэкономики ФРГ прокомментировали транзит газа через Украину, заявив, что следят за ситуацией.

Об этом информирует немецкое издание Der Spiegel.

«Безопасность поставок газа в Германию через Украину в настоящее время продолжает гарантироваться», — говорится в заявлении Минэкономики ФРГ.

Уточняется, что возможные трудности могут быть решены дополнительными поставками газа из Норвегии.

Решение "Оператора ГТС Украины" (ОГТС) со среды прекратить транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию "Сохрановка" в Луганской области негативно не отразится на Чехии. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

"Остановка поставок [российского] газа через украинскую станцию "Сохрановка" не влияет на поставки газа в Чехию, - отметил глава Минпромторга. - Данным путем [транзитом через Украину] к нам поступает лишь малая часть поставок [газа из РФ]. Более 99% газа к нам идет из Германии".

Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдове, выразил мнение замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«[В среду] они (европейские потребители) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если «Нафтогаз» не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объем в точках выхода в Европе и Молдове», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

«Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объем поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты», – добавил Гривач.

Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул эксперт. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил заммглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

Европейские потребители ограничены в замещении российского газа, так как поставки из других стран являются каплей в море. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«В части замещения газа из России рассматриваются варианты увеличения трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Но это капля в море — в текущем году суммарно из этих стран с учетом ограничений в ресурсной базе и инфраструктуре можно получить дополнительно не более семи-восьми миллиардов кубометров», — отметил Колобанов.

По его словам, Европа хочет быстрее отказаться от газа из России. Однако большая часть мер в этом году связана со снижением уровня потребления, а не диверсификацией поставок. При этом увеличение поставок в Европу от других возможно, но только на небольшом уровне, максимум до 20 млрд кубометров. Это связано с небольшим количеством свободных объемов СПГ на мировом рынке.

Он добавил, что сейчас Европа может экономить лишь за счет увеличения выработки возобновляемых источников и атомных электростанций, а также за счет экономии конечных потребителей.

8 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа не может сейчас отказаться от российского газа. По его словам, эти санкции в конечном итоге навредят ЕС больше, чем России. Он добавил, что Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ.

Поспешное введение эмбарго на российский природный газ может грозить гражданам Германии потерей полумиллиона рабочих мест. Об этом пишет Times, со ссылкой на экономического советника из ФРГ.

«Быстрое эмбарго на российский газ поставит под угрозу полмиллиона рабочих мест в Германии», — сказал советник.

По его мнению, в настоящее время власти страны стремятся уменьшить зависимость от российского природного газа. Однако для этого имеются существенные препятствия, так как целые сектора промышленности страны зависят от газа из РФ, считает немецкий политик.