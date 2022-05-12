Оценено влияние на бюджет РФ продажи нефти и газа в Азию со скидками

Российские эксперты оценили влияние продажи нефти и газа в Азию со скидками на российский бюджет. Как отметил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян, доходы страны не пострадают при подобных сделках, передает РИА Новости.

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«Скидки на нефть и газ снижают доходы бюджета, однако в условиях ожидающихся высоких цен в ближайшие годы этот фактор будет иметь ограниченное значение», — заявил экономист, добавив, что более важным является сохранение объемов производства и экспорта.

Директор медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев пояснил, что дисконт на нефть стал увеличиваться после начала спецоперации на Украине. В апреле цена фьючерса на нефть марки Urals составила 70,52 доллара за баррель, в то время как бюджет составлен с учетом цены 44,16 доллара. В этом случае проблем с его наполнением даже при дисконте в 35 процентов быть не должно, уточнил эксперт.

Александр Амирагян пояснил, что с газом ситуация на мировом рынке обстоит иначе. Там преобладают долгосрочные контракты, а поставщиков и посредников меньше. Поэтому санкции вынудят российские компании идти на уступки, в том числе относительно трубопроводного и сжиженного природного газа, сказал экономист.

Он добавил, что поставщики вынуждены делать скидки не только в силу геополитической ситуации, но и для компенсации рисков и издержек покупателей, которые связаны с логистикой и иными затратами.

Ранее, 9 мая, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти. Также они увеличивают поставки на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.