Мишустин применил ответные санкции к Европе и США

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В него включена 31 компания в Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Австрии, ряде других стран Европы, а также из США и Сингапура, осуществляющие поставки и реализацию российского газа.

В частности, первой в списке значится Gazprom Germania GmbH, участие в которой и всех ее активах "Газпром" прекратил в начале апреля.

Указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" президент Владимир Путин подписал 3 мая. Правительству он дал десять дней, чтобы утвердить перечень компаний и физических лиц, которые попадут под санкции. С ними запрещены любые сделки, в том числе исполнение обязательств по уже совершенным, а также вывоз ресурсов и продукции в их пользу.