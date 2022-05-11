Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Крупнейший покупатель российского газа в ЕС произвел оплату в рублях

Вероника Полынина

Оплата газа в рублях является «серой зоной», официально никто не признавал это нарушением санкций Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после встречи с президентом США в Вашингтоне, передает ТАСС.

Крупнейший покупатель российского газа в ЕС произвел оплату в рублях
Фото: ТАССТАСС

По словам Драги, крупнейший покупатель российского газа, Германия, уже оплатила газ в рублях. Другие импортеры тоже открыли рублевые счета в «Газпромбанке», как того требовал президент РФ Владимир Путин.

«Я верю, что оплата продолжится по простой, возможно, глупой причине - нет никакого официального заявления, что такая оплата нарушает санкции, поэтому это серая зона», - сказал итальянский премьер.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Болгарию уличили во лжи после заявлений о поставках газа из США

Италия должна осуществить очередной платеж за газ в середине мая. Правительство страны ранее заявляло, что при расчетах за газ будет руководствоваться официальными распоряжениями Еврокомиссии.

Экономика,Марио Драги,Владимир Путин,Газпромбанк,Еврокомиссия,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители