Крупнейший покупатель российского газа в ЕС произвел оплату в рублях

Оплата газа в рублях является «серой зоной», официально никто не признавал это нарушением санкций Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после встречи с президентом США в Вашингтоне, передает ТАСС.

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По словам Драги, крупнейший покупатель российского газа, Германия, уже оплатила газ в рублях. Другие импортеры тоже открыли рублевые счета в «Газпромбанке», как того требовал президент РФ Владимир Путин.

«Я верю, что оплата продолжится по простой, возможно, глупой причине - нет никакого официального заявления, что такая оплата нарушает санкции, поэтому это серая зона», - сказал итальянский премьер.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.