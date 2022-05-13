Политика президента США Джо Байдена заставляет беспокоиться о возможной судьбе нефтедоллара. Об этом заявила обозреватель американского издания American Thinker Дарлин Казелла.

Как отметила Казелла, желание Китая покупать нефть за юани может ослабить господство доллара на мировом нефтяном рынке. Кроме того, при Байдене у США испортились отношения с Саудовской Аравией, которая занимает первое место в мире по объемам нефтедобычи.

«Еще одной ложкой дегтя в глобальной валютной бочке меда стало заявление Владимира Путина, который потребовал оплаты за газ в рублях», — заявила обозреватель.

Она подчеркнула, что поставляемая в Индию российская нефть оплачивается рупиями, Турция оплачивает газ из России лирами. Китай может достичь господства в глобальной валютной системе при сближении с Саудовской Аравией и с другими странами ОПЕК, предположила Казелла.

Советники американского лидера говорят о его возможном визите в Саудовскую Аравию для улучшения отношений, однако Байден «не смог найти Эр-Рияд на карте».