Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ФРГ ждут очень трудные времена времена при эмбарго на газ из России

Газета.Ru

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что возможное введение эмбарго на российский газ приведет к «очень тяжелым временам» в Германии. Об этом пишет RT.

Германии предрекли трудные времена при отказе от газа из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, Немецкий центральный банк выражает опасения относительно последствий эмбарго — регулятор полагает, что оно повлекло бы прежде всего огромные убытки в сфере промышленности.

В качестве примера сама Кнайсль привела химическую отрасль Германии — здесь запрет на импорт российского газа привел бы «к массовым увольнениям работников вкупе с рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты».

Ранее немецкий экономист Ахим Тругер заявил, что прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии.

Также сообщалось, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ.

Экономика,Карин Кнайсль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители