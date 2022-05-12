Германии предрекли трудные времена при отказе от газа из России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что возможное введение эмбарго на российский газ приведет к «очень тяжелым временам» в Германии. Об этом пишет RT.

По ее словам, Немецкий центральный банк выражает опасения относительно последствий эмбарго — регулятор полагает, что оно повлекло бы прежде всего огромные убытки в сфере промышленности.

В качестве примера сама Кнайсль привела химическую отрасль Германии — здесь запрет на импорт российского газа привел бы «к массовым увольнениям работников вкупе с рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты».

Ранее немецкий экономист Ахим Тругер заявил, что прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии.