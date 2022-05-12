Россия является мировым лидером по производству не только зерна, но и гречки, ячменя, семян льна. Голодать жители страны не будут даже в том случае, если поставки из других стран полностью прекратятся, заявил агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

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«Мы практически полностью обеспечиваем себя в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, производим в 2 раза больше, чем нужно внутреннему рынку растительного масла, в 1,6 раза больше рыбы и рыбной продукции. Более того, Россия наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса», — отметил эксперт.

Как указал он, в западных СМИ распространяют информацию о том, что мир в 2022 или 2023 годах столкнется с продовольственным кризисом. Клопенко назвал его искусственным.

«Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню», — отметил эксперт.

Клопенко также обратил внимание на то, что достичь столь высокой степени продовольственной безопасности удалось благодаря правильным решениям в области агропромышленного комплекса.