Минпромторг заявил о переизбытке чековой ленты в России

В России налажен выпуск чековой ленты, ранее сильно выросшей в цене из-за санкций Запада, пишет ТАСС.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что теперь ее стоимость упала на фоне снижения курса иностранных валют, а предложение на рынке опередило спрос.

В России сейчас производят 8 тысяч тонн в месяц кассовой ленты, а спрос, по оценке экспертов, на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн. В РФ функционируют шесть крупных предприятий по производству чековой ленты. У них имеются значительные запасы сырья, а отгрузочная стоимость продолжает снижение. В марте ритейлеры предупредили о возможном дефиците чековой ленты. Помимо подорожания, чековая лента стала исчезать у поставщиков.