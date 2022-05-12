Iltalehti: Россия может отключить Финляндии газ

Высокопоставленные политики Финляндии предупреждены о том, что Россия уже 13 мая может прекратить поставки газа в страну, пишет финская газета ILTALEHTI. Отмечается, что до этого Финские власти предполагали прекращение импорта газа из РФ 23 мая, в день оплаты счетов.

Согласно тексту источника, финские власти не спешат давать официальный комментарий на этот счёт, потому что Хельсинки хотят убедиться, будет ли эта идея реализована.

Причиной прекращения поставок в Финляндию голубого топлива из России могла стать позиция страны, разделяющей границы с РФ, по возможному вступлению в Североатлантический альянс. Москва категорически против её вступления в военный союз, потому что это поставит под угрозу безопасность России.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.