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1 час назад

ILTALEHTI: Россия может отключить Финляндии газ 13 мая

News.ru

Высокопоставленные политики Финляндии предупреждены о том, что Россия уже 13 мая может прекратить поставки газа в страну, пишет финская газета ILTALEHTI. Отмечается, что до этого Финские власти предполагали прекращение импорта газа из РФ 23 мая, в день оплаты счетов.

Iltalehti: Россия может отключить Финляндии газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно тексту источника, финские власти не спешат давать официальный комментарий на этот счёт, потому что Хельсинки хотят убедиться, будет ли эта идея реализована.

Причиной прекращения поставок в Финляндию голубого топлива из России могла стать позиция страны, разделяющей границы с РФ, по возможному вступлению в Североатлантический альянс. Москва категорически против её вступления в военный союз, потому что это поставит под угрозу безопасность России.

Финляндии пообещали теплый прием в НАТО

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России. Она предупредила Хельсинки и Стокгольм о последствиях. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.

Экономика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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