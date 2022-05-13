В Финляндии приготовились к остановке поставок российского газа

Правительство Финляндии приготовилось к остановке поставок российского газа уже в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на ключевых членов правительства.

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При этом официально в Хельсинки не прокомментировали данную информацию. Как отмечает издание, финские власти хотят понять, будет ли угроза реализована. Ранее в Финляндии предполагали, что российский газ перестанет поступать в страну 23 мая. Именно в этот день придет срок оплаты за топливо.

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Незадолго до этого, 10 мая, Финляндия подписала соглашение о безопасности в сфере обеспечения поставок природного газа с Эстонией. До этого Таллин принял решение отказаться от импорта российского природного газа в страну в 2022 году.

на 70% снизился импорт нефти из России в Финляндию по итогам марта

В марте Финляндия резко снизила импорт российской нефти. По словам премьер-министра страны Санны Марин, в ближайшие месяцы страна сможет отказаться от российского ископаемого топлива. Кроме того, Хельсинки поддерживают предложение по эмбарго на нефть и газ из России.

Финляндия хочет в НАТО

Поводом ускорить остановку поставок могло стать совместное заявление Санны Марин и президента Финляндии Саули Нийнисте о поддержке подачи заявки на вступление страны в НАТО. По их словам, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности.

После этого МИД России обвинил Хельсинки в нарушении международно-правовых обязательств. Там указали, что Москва всегда заверяла в невозможности нападения со своей стороны. Позже ведомство заявило, что Россия готова принять ответные шаги, в том числе «военно-технические», в том случае, если Финляндия все же вступит в НАТО.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сказал, что Москва не поддерживает решение Финляндии подать заявку на вступление в альянс. «Когда они будут окончательно принимать это решение, они должны понимать, что они думают о защите, а на самом деле становятся целями. До этого они этими целями не были», — отметил он. Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский также заявил, что при вступлении в альянс территории Финляндии и Швеции могут стать целями российской армии.

В свою очередь, США пообещали поддержать заявки Стокгольма и Хельсинки в случае соответствующего решения стран. Комментируя реакцию России на это, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что НАТО является оборонительным альянсом, а не наступательным. Решение Финляндии поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Поставки прекращаются

Российский «Газпром» уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу 27 апреля. Это произошло после того, как те отказались оплачивать счета в рублях. Страны посчитали условия российской стороны нарушением санкционного режима и ранее заключенных контрактов.

При это Bloomberg сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа. Помимо этого, еще 14 компаний сделали запрос на предоставление необходимых данных для дальнейшего открытия счетов в Газпромбанке.