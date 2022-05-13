«Они могут это делать»: Оператор карт «Мир» обратился к россиянам

В «Национальной системе платежных карт» (НСПК) прокомментировали неоднозначную ситуацию с оплатой за рубежом услуг и товаров по карте «Мир».

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Оператор отечественного «пластика» был вынужден обратиться к россиянам, после того как многие люди стали жаловаться на невозможность оплатить билеты на сайте Turkish Airlines. Причем, ограничения коснулись, в том числе, и карт, выпущенных банками, которые не попали под санкции. В системе всплывает ошибка, и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.

Также пользователям стал недоступен популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в Россию.

«Возможность оплаты или снятия наличных зависит от того, поддерживает ли карты «Мир» банк, который обслуживает конкретный платежный терминал, сайт или банкомат. Сейчас некоторые банки, которые продолжают работать с «Миром», все равно иногда отклоняют операции по картам, выпущенным банками под блокирующими санкциями», - предупредили в НСПК.