«Они могут это делать»: Оператор карт «Мир» обратился к россиянам

В «Национальной системе платежных карт» (НСПК) прокомментировали неоднозначную ситуацию с оплатой за рубежом услуг и товаров по карте «Мир».
Оператор отечественного «пластика» был вынужден обратиться к россиянам, после того как многие люди стали жаловаться на невозможность оплатить билеты на сайте Turkish Airlines. Причем, ограничения коснулись, в том числе, и карт, выпущенных банками, которые не попали под санкции. В системе всплывает ошибка, и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.
Также пользователям стал недоступен популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в Россию.
«Возможность оплаты или снятия наличных зависит от того, поддерживает ли карты «Мир» банк, который обслуживает конкретный платежный терминал, сайт или банкомат. Сейчас некоторые банки, которые продолжают работать с «Миром», все равно иногда отклоняют операции по картам, выпущенным банками под блокирующими санкциями», - предупредили в НСПК.
Россияне из-за санкций в последнее время часто сталкиваются с проблемами при оплате товаров. Так, недавно AliExpress перестал проводить оплату покупок с использованием банковских карт, выпущенных любыми российскими банками. Если до недавнего времени россияне могли оплачивать покупки банковскими картами «Мир», то теперь это уже невозможно подобные действия невозможны и недоступны. У покупателей из России остается только один единственный вариант оплаты через QIWI-кошелек, но с дополнительной комиссией.