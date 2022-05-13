В Германии назвали неоправданным отказ от российского газа

Полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии", член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
"Это невозможно и нецелесообразно", - отметил он. "Как кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом. Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские", - считает депутат.
10 мая Бербок в ходе поездки на Украину сообщила, что ФРГ в будущем полностью откажется от энергоносителей из РФ.
"Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля, причем навсегда", - сказала тогда она.
Проект "Северный поток - 2" может стать хорошей основой для улучшения отношений между Востоком и Западом, отказ от использования существующего газопровода противоречит здравому смыслу, заявил Котре.
"Я надеюсь, что трубопровод все же можно будет использовать в среднесрочной перспективе", - сказал он, комментируя недавнее заявление представителя Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ о том, что после начала Россией военной спецоперации на Украине проект якобы "действительно умер".
"Северный поток - 2" может стать важным торговым проектом и основой для укрепления связей между Востоком и Западом. Не использовать существующий газопровод - ничего не может быть абсурднее", - считает депутат.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Строительство трубопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пролегают от побережья РФ через Балтийское море до Германии.