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1 час назад

В Бундестаге назвали неоправданным отказ от поставок газа из России

ТАССиещё 2

Полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии", член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

В Германии назвали неоправданным отказ от российского газа
Фото: ReutersReuters

"Это невозможно и нецелесообразно", - отметил он. "Как кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом. Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские", - считает депутат.

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10 мая Бербок в ходе поездки на Украину сообщила, что ФРГ в будущем полностью откажется от энергоносителей из РФ.

"Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля, причем навсегда", - сказала тогда она.

О "Северном потоке - 2"

Проект "Северный поток - 2" может стать хорошей основой для улучшения отношений между Востоком и Западом, отказ от использования существующего газопровода противоречит здравому смыслу, заявил Котре.

"Я надеюсь, что трубопровод все же можно будет использовать в среднесрочной перспективе", - сказал он, комментируя недавнее заявление представителя Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ о том, что после начала Россией военной спецоперации на Украине проект якобы "действительно умер".

"Северный поток - 2" может стать важным торговым проектом и основой для укрепления связей между Востоком и Западом. Не использовать существующий газопровод - ничего не может быть абсурднее", - считает депутат.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Строительство трубопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пролегают от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Экономика,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Бундестаг,
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