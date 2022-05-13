В Китае предрекли провал антироссийских санкций

Санкции, введенный странами Запада против России, ничем не увенчаются и не окажут должного эффекта на страну с сильной экономикой. Об этом написал эксперт Гао Дэшен.

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«Попытка Запада изолировать экономику с большими запасами нефти и газа, сложным военно-промышленным комплексом и диверсифицированным экспортом будет иметь неизмеримые последствия и неизбежно закончится провалом. Россия предпринимает сильные ответные контрмеры», — отметил он в интервью изданию «Хуаньцю шибао».

Первая мера, убежден эксперт, в использовании рублей для погашения внешних долгов. Вторая — поставки природного газа в недружественные страны, которые ввели ограничения против РФ, осуществляются в рублях, что оказывает сдерживающее воздействие на США и Европу. Третья мера — запрет экспорта пшеницы и удобрений из России. Четвертый важный факт — возможная национализация американских и европейских компаний после их ухода с рынка.

По мнению Дэшена, контрмеры России эффективны, и это поможет ей в санкционной ситуации. Кроме того, страна имеет тщательный и систематический план реагирования на агрессию ЕС и США, даже при полном ограничении РФ в международной системе платежей SWIFT.

Западные страны ввели против России санкции из-за вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин незамедлительно отреагировал на это, поручив правительству разработать пакеты антикризисных мер поддержки для бизнеса и обычных граждан. Кроме того, он объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение привело к укреплению рубля — на 12 мая курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65 рублей за единицу, евро закрепился на отметке в 67,9 рубля.