Автор American Thinker Дарлин Казелла задалась вопросом, способен ли Китай заменить нефтедоллар своей валютой. По ее мнению, это становится возможным благодаря «роману» Пекина с Саудовской Аравией, а также политике американского президента Джо Байдена.

Автор статьи назвала нефть основным товаром в мире и причиной глобализации.

Как отметила Казелла, 37-й президент США Ричард Никсон понимал важность нефти и ее связь с долларом как мировой валютой и «хорошо играл в игру нефть/доллар». В 1974 году госсекретарь США и наследный принц Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, подписали рамочное соглашение о поддержании безопасности и содействии упорядоченному развитию в регионе. Этот документ гарантировал, что нефтедобывающие страны будут брать доллары США за свой экспорт нефти.

Доллары США, уплаченные за нефть, стали называться нефтедолларами. Председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер писал, что «…это была работа неограниченных частных рынков по переработке нефтедолларов, особенно в арабских странах и странах Персидского залива».

Однако в последние годы отношения Саудовской Аравии с США ухудшились. Президент Джо Байден обвинил наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогги и заявил, что королевство стало страной-изгоем. Саудовцев также беспокоит, что Байден не поддерживает их в гражданской войне в Йемене, что он исключил поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из списка террористов, вывел войска из Афганистана и пытается возродить ядерную сделку с Ираном.

Король и принц Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в мире, теперь отказываются от телефонных разговоров с Байденом.

При этом Пекин, крупнейший покупатель нефти, хочет приобретать ее за юани, что уменьшит господство доллара США на мировом рынке нефти, отметила Казелла. Пекин ведет переговоры с Саудовской Аравией, помогает саудовской программе баллистических ракет и инвестирует в проект наследного принца на Красном море. Саудовская нефтедобывающая компания Aramco заключила контракт на строительство крупного нефтеперерабатывающего завода в Китае.

«Долгожданное господство Китая в мировой валютной системе может быть реализовано благодаря его романам с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК», - заключила Казелла.

Американский юрист, автор популярных книг по макроэкономике Джеймс Рикардс ранее предупредил о начале обвала доллара и заявил, что это может спровоцировать хаос в мире.

По мнению Рикардса, избежать хаоса можно благодаря новой денежно-кредитной конференции по примеру Бреттон-Вудской конференции 1944 года, где был отменен «золотой стандарт» и доллар стал ключевой валютой. Новую конференцию могли бы организовать США и Китай, но это вряд ли произойдет в нынешних условиях, подчеркивал Рикардс.