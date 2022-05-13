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2 часа назад

Япония отказалась поставлять в Россию часть техники

Лера Букина

Япония приняла решение запретить экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Япония запретила экспорт 3D-принтеров в Россию
Фото: ТАССТАСС

В общей сложности в обновленном документе числится 14 новых наименований, среди которых катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.

Также в числе запрещенных товаров и технологий оказались полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, включая фотоприемники.

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Запрет на поставки вступит в силу 20 мая.

Япония таким образом расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию.

9 мая Япония ввела ограничения против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Также под санкции попали более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ.

Экономика,Владимир Путин,Алмаз-Антей,
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