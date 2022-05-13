Талибы собрались строить газопровод с помощью России

Власти Афганистана, с августа прошлого года находящегося под контролем террористического движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России), готовы предпринять все усилия, что продолжилось строительство газопровода ТАПИ, который должен пройти по их территории. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

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По его словам, реализации проекта больше ничего не угрожает и Кабул очень хочет, чтобы сотрудничество с Россией по этому вопросу продолжилось. Гарвал подчеркнул, что к настоящему времени желающих принять участие в проекте очень много.

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Также поверенный рассказал, что страны ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов. Из конкретных направлений он назвал закупку Афганистаном природного газа, в котором страна крайне нуждается. При этом Гарвал подчеркнул, что талибы собираются подписать конкретные соглашения с Москвой и в качестве помощи хотят инвестиций, а не кредитов.

Газопровод ТАПИ (Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия) начали строить еще в декабре 2015 года, после чего сроки его запуска неоднократно переносились. Общая протяженность маршрута составляет 1814 километра, мощность — порядка 30 миллиардов кубометров природного газа в год. Афганский участок трубы всегда считался наиболее проблемным в связи с внутренней нестабильностью, и в первую очередь с тем, что часть страны контролировал «Талибан».

В июле 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Москва заинтересована поучаствовать в достройке ТАПИ. В августе, вскоре после захвата власти, талибы подтвердили, что заинтересованы в реализации проекта.