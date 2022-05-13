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1 час назад

Главы МИД ЕС обсудят нефтяное эмбарго против России после неудачных переговоров послов

Газета.Ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят шестой пакет санкций против России и нефтяное эмбарго. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главы МИД ЕС снова обсудят нефтяное эмбарго против России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Встреча министров пройдет 16 мая.

«Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения. Оно нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти», — сказал он.

Боррель добавил, что с помощью санкций Евросоюз усилит давление на Россию, продолжая работать над международной изоляцией страны, противостоять дезинформации и поддерживать Украину.

Ранее нефтяное эмбарго против России обсуждали послы ЕС, однако они не пришли к единым соглашениям.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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