В ЕС задумали отложить эмбарго против российской нефти

Некоторые страны ЕС выступили за отсрочку введения эмбарго против российской нефти, сообщает Bloomberg. В этих странах считают, что шестой пакет санкций против России необходимо ввести без нефтяного эмбарго, если Венгрию не удастся убедить его поддержать.
По словам дипломатов ЕС, правительства не отказались от цели договориться с Будапештом о полном пакете санкций, включая поэтапный запрет на нефть, - еще одна попытка будет предпринята в понедельник, 16 мая, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.
Но идея отсрочки нефтяного эмбарго, которое, как заявляют в Венгрии, нанесло бы слишком большой ущерб ее экономике, набирает поддержку, заявили собеседники Bloomberg.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе должна была провести видеозвонок с венгерским премьером Виктором Орбаном и региональными лидерами для обсуждения возможного компромисса. Но звонок был отложен и его новая дата до сих пор не назначена.
В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».
The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.
По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года. При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что полное эмбарго на поставки российской нефти заработает через девять месяцев.