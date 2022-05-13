В ЕС задумали отложить эмбарго против российской нефти

Некоторые страны ЕС выступили за отсрочку введения эмбарго против российской нефти, сообщает Bloomberg. В этих странах считают, что шестой пакет санкций против России необходимо ввести без нефтяного эмбарго, если Венгрию не удастся убедить его поддержать.

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По словам дипломатов ЕС, правительства не отказались от цели договориться с Будапештом о полном пакете санкций, включая поэтапный запрет на нефть, - еще одна попытка будет предпринята в понедельник, 16 мая, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.

Но идея отсрочки нефтяного эмбарго, которое, как заявляют в Венгрии, нанесло бы слишком большой ущерб ее экономике, набирает поддержку, заявили собеседники Bloomberg.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе должна была провести видеозвонок с венгерским премьером Виктором Орбаном и региональными лидерами для обсуждения возможного компромисса. Но звонок был отложен и его новая дата до сих пор не назначена.

В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года. При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.