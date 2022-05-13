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1 час назад

Мишустин назвал главные задачи экономики на год

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Основными задачами в этом году в России является сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан и стабильность цен, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год.

Мишустин назвал главные задачи экономики на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся бюджетной политики.

«Стабильность в этой сфере важна для уверенной адаптации экономики к новым реалиям, тем вызовам, которые формируют западные санкции. В текущем году главными задачами станет сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий наших граждан, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности», – передает слова премьера ТАСС.

Мишустин отметил, что коллективный Запад будет искать дополнительные возможности давления на Россию и будет добиваться снижения доходов страны.

«Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику», – заявил премьер-министр.

Также он рассказал о расходах федерального бюджета. По словам Мишустина, за первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли, в основном за счет резкого роста нефтегазовых поступлений.

«Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. В январе – апреле они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», – пояснил он.

Правительство внимательно следит за положением дел во всех отраслях, оперативно готовятся меры для помощи бизнесу, которые включаются в план первоочередных действий.

«В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но отсрочки по налогам, превышает 5 трлн рублей», – отметил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать в стране потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов России.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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