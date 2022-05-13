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1 час назад

Кремль разъяснил ситуацию с поставками газа в Финляндию

Секрет Фирмыиещё 2

Россия не планирует останавливать поставки российского газа в Финляндию с 13 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, заявления финских СМИ по этому вопросу — «очередная газетная утка». Ранее финские газеты написали, что Москва может остановить подачу голубого топлива из-за планов республики вступить в НАТО.

Кремль разъяснил ситуацию с поставками газа в Финляндию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков напомнил, что «Газпром» поставляет газ разным потребителям в Европе, в том числе и членам НАТО.

«"Газпром" неоднократно демонстрировал свою надёжность как компания, которая поставляет энергоресурсы на Европейский континент», — уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что данных о возможном прекращении поставок нет.

«Только оговорюсь, что нужно уточнить в "Газпроме", как там с режимом оплаты. Потому что действует указ президента по новому режиму оплаты газа. Я не знаю нюансы, как финские компании платят, когда им нужно осуществлять платежи, и осуществляют ли они их по новым правилам», — пояснил пресс-секретарь.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны рассчитываться за российский газ в рублях. Эти покупатели должны перечислять средства в иностранной валюте в Газпромбанк, который, в свою очередь, будет переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.

Ранее «Секрет» писал, что «Газпром» разослал своим европейским клиентам письма, в которых объяснил, как они должны платить за газ в рублях.

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