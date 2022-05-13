Кремль разъяснил ситуацию с поставками газа в Финляндию

«Только оговорюсь, что нужно уточнить в "Газпроме", как там с режимом оплаты. Потому что действует указ президента по новому режиму оплаты газа. Я не знаю нюансы, как финские компании платят, когда им нужно осуществлять платежи, и осуществляют ли они их по новым правилам», — пояснил пресс-секретарь.