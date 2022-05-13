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31 минуту назад

В РФ наблюдается небольшой рост числа безработных – Голикова

Москва24

В России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Голикова сообщила о росте числа безработных
Фото: ТАССТАСС

"Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время число предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, увеличилось на 3,6 тысячи и составило 43,9 тысячи.

"Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости", – добавила Голикова.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Он отметил, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.

В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.

Экономика,Антон Котяков,Татьяна Голикова,Минтруд России,
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