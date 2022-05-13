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1 час назад

Раскрыта сумма замороженных российских активов в Швейцарии

Лера Букина

Общий размер замороженных российских активов в Швейцарии составляет $6,3 млрд. Об этом заявил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер на брифинге в Берне, передает ТАСС.

Раскрыта сумма замороженных российских активов в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — подчеркнул он.

Также сообщается о выводе из-под санкций $3,4 млрд российских средств, замороженных в превентивном порядке. В этой связи общая сумма заблокированных активов лиц, находящихся под санкциями, - около $6,3 млрд.

Ранее сообщалось, что в Германии на банковских счетах, принадлежащих попавшим под санкции ЕС россиянам, заморозили около €137 млн. США, ЕС, Великобритания и ряд других государств ввели рестрикции против российских физических и юридических лиц после начала военной операции России на Украине.

Экономика,ЕС,
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