Раскрыта сумма замороженных российских активов в Швейцарии

Общий размер замороженных российских активов в Швейцарии составляет $6,3 млрд. Об этом заявил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер на брифинге в Берне, передает ТАСС.

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«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — подчеркнул он.

Также сообщается о выводе из-под санкций $3,4 млрд российских средств, замороженных в превентивном порядке. В этой связи общая сумма заблокированных активов лиц, находящихся под санкциями, - около $6,3 млрд.