Аналитики предсказали скорый запуск «СП-2»

Сокращение маршрутов поставок природного газа из России через Украину и Польшу, нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях за энергоресурс и отсутствие дополнительных альтернативных объемов топлива на мировом рынке подводят Европу к возвращению запуска «Северного потока — 2», сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

«Если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу по трубопроводу „Ямал—Европа“, то страны ЕС смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода „Северный поток — 2“. Иначе прокачка газа в Европу из России может упасть на 40%», — заявил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что «экономисты понимают, что на сегодняшний день свободных, альтернативных объемов газа для энергообеспечения Европы в мире найти сложно». По её словам, «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса.

Так, «Финляндия в конце мая может остаться без поставок российского газа, так как в Хельсинки неоднократно заявляли, что не будут платить за газ в рублях», — выразила уверенность руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.