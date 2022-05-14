Эксперт заявил о мощном ударе России по доллару

Введённые в ответ на санкции контрмеры России нанесли значительный удар по положению доллара в международной финансовой системе, заявил изданию «Хуаньцю шибао» эксперт Гао Дэшен.

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По его словам, опасным шагом для США стало решение расширить использование рубля в расчётах с другими странами.

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчётной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — отметил Дэшен.

Он считает, что мир «ускоренными темпами вступает в постдолларовую эпоху». Кроме того, эффективность принятых Москвой мер продемонстрировала всю несостоятельность санкционной политики США и западных стран.

Ранее сообщалось, что на фоне сокращения импорта и поддержания экспорта на прежнем уровне в России наблюдается рекордный торговый профицит, написало издание The Economist. Этот показатель может достигнуть $250 млрд и более чем в два раза превысить уровень 2021 года.