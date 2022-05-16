Минцифры хочет смягчить требования по включению в реестр отечественного ПО

Глава Минцифры Максут Шадаев направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с предложениями по поддержке экономики, в котором говорится об изменении требований по включению в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

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По мнению главы Минцифры, "приоритетным критерием" для включения в список должна быть не доля участия российского лица в разработчике программного обеспечения (которая сейчас должна быть не менее 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. В письме отмечается, что существующие правила не позволяют "достаточному количеству российских компаний" попасть в реестр.

Вице-премьер направил письмо на согласование в Минфин и Минэкономики, они должны утвердить инициативу до 20 мая. Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры трудоустройства иностранных ИТ-специалистов, получения ими и их семьями вида на жительство. Для ИТ-специалистов внутри страны, которые зарабатывают более 100 тысяч рублей, будет действовать ипотека со ставкой 5% годовых. Правительство выделит 240 млрд рублей на подобные кредиты.