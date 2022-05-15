Финские энергетики пояснили прекращение поставок электроэнергии из РФ

Финские энергетики разъяснили, что прекращение поставок российского электричества в Финляндию не связано с вступлением страны в НАТО. Об этом пишет агентство «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии, заявила, что Россия была вынуждена приостановить поставки, поскольку санкции Евросоюза не позволяют их оплачивать.

«Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — подчеркивается в сообщении.

RAO Nordic Oy, являющаяся «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В 2021 году «Интер РАО» поставила в Финляндию 8,2 миллиарда киловатт-часов. Fingrid планирует заменить российскую электроэнергию за счет поставок из Швеции и наращивания внутреннего производства.