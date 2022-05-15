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1 час назад

Финские энергетики разъяснили прекращение поставок электроэнергии из России

Lenta.ruиещё 1

Финские энергетики разъяснили, что прекращение поставок российского электричества в Финляндию не связано с вступлением страны в НАТО. Об этом пишет агентство «Прайм».

Финские энергетики пояснили прекращение поставок электроэнергии из РФ
Фото: ТАССТАСС

Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии, заявила, что Россия была вынуждена приостановить поставки, поскольку санкции Евросоюза не позволяют их оплачивать.

«Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — подчеркивается в сообщении.

RAO Nordic Oy, являющаяся «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В 2021 году «Интер РАО» поставила в Финляндию 8,2 миллиарда киловатт-часов. Fingrid планирует заменить российскую электроэнергию за счет поставок из Швеции и наращивания внутреннего производства.

Ранее Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО. Это решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.

Экономика,НАТО,Интер РАО ЕЭС,ЕС,
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