Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока—2»

Со временем к проекту «Северный поток — 2» вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Нечаев в эфире программы «Соловьев Live».

Он считает, что проект может всегда начать поставлять топливо в Германию, так как трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Однако «есть политический заказ никак не пользоваться газом из России», — добавил посол.

Ранее экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.