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39 минут назад

Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока—2»

Ura.Ru

Со временем к проекту «Северный поток — 2» вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока—2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Нечаев в эфире программы «Соловьев Live».

Он считает, что проект может всегда начать поставлять топливо в Германию, так как трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Однако «есть политический заказ никак не пользоваться газом из России», — добавил посол.

Ранее экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Ранее сообщалось, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве, это связано с введенными санкциями против РФ, оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». После введения против РФ жестких санкций со стороны США, ЕС и других государств из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в недружественные страны в национальной валюте России.

Экономика,Сергей Нечаев,Владимир Путин,Wal-Mart Stores,Газпром,ЕС,
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