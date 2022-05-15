Энергетике Германии предсказали «военное положение» без российского газа

Внезапное отключение российского газа может привести к введению «военного положения» в энергетической сфере Германии, предсказали аналитики агентства Bloomberg Ванеса Дезем и Уильям Уилкс.

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В материале указывается, что такая ситуация может повлиять на 80 миллионов человек, а также ряд предприятий от пекарен до производителей химической продукции.

«Экономисты прогнозируют ущерб в 220 миллиардов евро, чего более чем достаточно, чтобы страна погрузилась в рецессию», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, озможность внезапного отключения газа РФ появилась на этой неделе после того, как Москва ограничила поставки природного топлива в Германию.