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1 час назад

Энергетике Германии предсказали «военное положение» без российского газа

Lenta.ru

Внезапное отключение российского газа может привести к введению «военного положения» в энергетической сфере Германии, предсказали аналитики агентства Bloomberg Ванеса Дезем и Уильям Уилкс.

Энергетике Германии предсказали «военное положение» без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале указывается, что такая ситуация может повлиять на 80 миллионов человек, а также ряд предприятий от пекарен до производителей химической продукции.

«Экономисты прогнозируют ущерб в 220 миллиардов евро, чего более чем достаточно, чтобы страна погрузилась в рецессию», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, озможность внезапного отключения газа РФ появилась на этой неделе после того, как Москва ограничила поставки природного топлива в Германию.

Ранее стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. Кроме того, под ограничительные меры попала польская EuRoPol GAZ S.A., владелец польского участка газопровода Ямал — Европа, и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora. Полный список включает 31 компанию.

Экономика,Газпром,
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