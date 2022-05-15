Экономист предрек скорое возвращение курса доллара в 70-80 рублей

При введении параллельного курса российской валюты доллар будет держаться на уровне 70-80 рублей. Об этом заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов . Эксперт спрогнозировал нюансы внешней торговли России в возможных условиях.

«Расчет за поставку газа будет происходить по курсу Центробанка на момент покупки. Ожидаю, что ЦБ отпустит контроль над рублем до 70-80 рублей за доллар США, чтобы увеличить приток денег в бюджет, что также позволит сравнять внешний курс и внутренний», — рассказал Демидов «Ридусу».

По его словам, введение параллельного курса рубля не повлияет на жизнь россиян.

«Большинство операций по продаже-покупке рубля или валюты происходят в России на биржах, курс на которых устанавливает Центробанк», — подытожил он.

Валютным трейдерам нужно готовиться к переходу с обменного курса Мосбиржи на данные WM/Refinitiv при покупке российского рубля. Такую рекомендацию дала Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA). Западные страны усилили свое санкционное давление на РФ после того, как Россия начала специальную операцию на Украине. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на сами страны Запада.