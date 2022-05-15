Bloomberg: Евросоюз согласился на ультиматум Путина по газу

Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в „Газпромбанке“ и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС. В обновленном руководстве будет разъяснено, что компании могут открывать счета в евро или долларах в „Газпромбанке“ по указанию Кремля», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их информации, Еврокомиссия собирается указать в новом руководстве по платежам за газ, что компании должны заявить о выполненных обязательствах, когда будут платить в евро или долларах в соответствии с контрактами. Исполнительный орган Евросоюза не уточнил, соответствует ли правилам ЕС открытие счета в рублях, пишет Bloomberg.