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24 минуты назад

Bloomberg: Евросоюз согласился на ультиматум Путина по газу

Ura.Ru

Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Евросоюз согласился на ультиматум Путина по газу
Фото: ReutersReuters

«Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в „Газпромбанке“ и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС. В обновленном руководстве будет разъяснено, что компании могут открывать счета в евро или долларах в „Газпромбанке“ по указанию Кремля», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их информации, Еврокомиссия собирается указать в новом руководстве по платежам за газ, что компании должны заявить о выполненных обязательствах, когда будут платить в евро или долларах в соответствии с контрактами. Исполнительный орган Евросоюза не уточнил, соответствует ли правилам ЕС открытие счета в рублях, пишет Bloomberg.

Оплата за газ в рублях: в чем суть схемы и на что это может повлиять

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить у России газ только за рубли. Это решение президента РФ одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту. В Евросоюзе обсуждают введение шестого пакета антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине, но не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов.

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,Еврокомиссия,ЕС,
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