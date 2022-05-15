В Финляндии представили три сценария влияния санкций на Россию

В Банке Финляндии представили три сценария влияния экспортных и импортных санкций на ВВП России. Анализ провела старший экономист Института переходных экономик Банка (BOFIT) Хели Симола, передает РБК.

Были рассмотрены три сценария: действующий санкционный режим, сценарий расширения эмбарго на все западные товары и услуги, а также условно-экстремальный сценарий - полное прекращение импорта в Россию из всех стран.

По данным финского эксперта, в зависимости от сценария санкции, ограничивающие импорт товаров в Россию, могут сократить ВВП на 4–18%, ограничения на экспорт — на 1–25%.

Симола пояснила, что рассчитывала долю импорта из западных стран, используемую определенными производственными секторами России. Затем анализировалось, как ущерб скажется на других отраслях.

При этом экономист BOFIT указала пути, которые помогут России справиться с негативными последствиями. Преодолеть торговые санкции можно, если «Россия найдет альтернативные рынки для импорта и экспорта».