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55 минут назад

В США нашли способ затормозить инфляцию

Секрет Фирмы

Власти США в 2022 году решили сократить дефицит бюджета страны на $1,5 трлн. Об этом сообщил американский президент Джо Байден в своём твиттере. Эта мера поможет ослабить инфляционное давление, подчеркнул он. Ранее лидер Штатов не смог ответить на вопрос, считает ли он себя и свою администрацию ответственными за повышение цен в стране. Цены на продукты в США выросли до 8,5% по сравнению с показателями марта 2021 года.

В США нашли способ затормозить инфляцию
Фото: PixabayPixabay

По словам Байдена, это сокращение дефицита бюджета станет самым большим за всю историю США, если брать в расчёт период в один год. Он также отметил, что при его предшественнике, Дональде Трампе, показатель рос с каждым годом.

По итогам 2020 года дефицит бюджета США вырос на $3,12 трлн, а по итогам 2021 года — на $2,77 трлн.

2 февраля общий государственный долг США впервые превысил $30 трлн и достиг $30,012 трлн. Экономисты объясняют это «триллионными федеральными расходами» властей страны на борьбу с пандемией коронавируса.

В конце апреля стало известно, что больше всего в США подорожали энергоносители и автомобили. Инфляцию на уровне 8,5% в последний раз фиксировали в 1981 году, отмечали эксперты.

11 мая журналисты спросили у Байдена, несёт ли он ответственность за сильный рост цен. Однако президент уклонился от прямого ответа.

Экономика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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