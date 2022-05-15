Евросоюз нашел способ платить за российский газ рублями не нарушая санкции

В ЕС разработали новые инструкции, позволяющие соблюсти режим санкций и одновременно платить рублями за российский газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз намерен предложить своим импортерам газа решение, позволяющее избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. При этом будут эффективно удовлетворены требования президента Владимира Путина об оплате газа за рубли», - пишет издание.

Отмечается, что в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия планирует указать, что компании должны сделать "четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными при оплате в евро или долларах в соответствии с существующими контрактами".

При этом исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что европейские компании могут открывать счета в Газпромбанке и покупать газ в соответствии с требованиями РФ.

B обновленных инструкциях не оговаривается момент открытия рублевых счетов. Ранее еврочиновники утверждали, что это якобы нарушает введенные против России санкции.

Представители Германии уже заявили, что одновременное открытие нескольких счетов в Газпромбанке не запрещено санкциями ЕС.