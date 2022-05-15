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33 минуты назад

Евросоюз нашел способ платить за российский газ рублями не нарушая санкции

Майк Габриелян

В ЕС разработали новые инструкции, позволяющие соблюсти режим санкций и одновременно платить рублями за российский газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз намерен предложить своим импортерам газа решение, позволяющее избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. При этом будут эффективно удовлетворены требования президента Владимира Путина об оплате газа за рубли», - пишет издание.

Отмечается, что в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия планирует указать, что компании должны сделать "четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными при оплате в евро или долларах в соответствии с существующими контрактами".

При этом исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что европейские компании могут открывать счета в Газпромбанке и покупать газ в соответствии с требованиями РФ.

B обновленных инструкциях не оговаривается момент открытия рублевых счетов. Ранее еврочиновники утверждали, что это якобы нарушает введенные против России санкции.

Названа главная задача антироссийских санкций

Представители Германии уже заявили, что одновременное открытие нескольких счетов в Газпромбанке не запрещено санкциями ЕС.

Ранее посол РФ в Германии заявил, что со временем в Европе запустят «Северный поток—2».

Экономика,Видео,Владимир Путин,Газпромбанк,Еврокомиссия,ЕС,
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