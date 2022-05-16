Евросоюз назвали заложником Венгрии при принятии санкций

Евросоюз стал заложником Венгрии, которая блокирует принятие очередного, шестого по счёту пакета санкций против России из-за своего несогласия вводить эмбарого на поставки российской нефти. Об этом заявил министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснить, как будет обеспечена энергетическая безопасность страны в случае отказа от нефти из России.

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«В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса… Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках», — заявил Ландсбергис перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.

Евросоюз планировал объявить о шестом пакете санкций ещё 9 мая. Изначально предполагался отказ от нефти из РФ в течение ближайших 9 месяцев. Еврокомиссия даже была готова предоставить трём странам, наиболее зависимым от российских поставок, отсрочку полного исполнения санкций до 2024 года. Речь идёт о Венгрии, Чехии и Словакии. Однако достичь единства по вопросу новых санкций ЕС не удалось.

Эти меры заблокировала Венгрия. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго только в том случае, если Еврокомиссия предложит способ, как справиться с последствиями такого решения. По словам чиновника, идея Евросоюза запретить импорт нефти из России сегодня равносильна «экономической атомной бомбе».