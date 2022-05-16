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59 минут назад

Евросоюз назвали заложником Венгрии при принятии санкций

Секрет Фирмы

Евросоюз стал заложником Венгрии, которая блокирует принятие очередного, шестого по счёту пакета санкций против России из-за своего несогласия вводить эмбарого на поставки российской нефти. Об этом заявил министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснить, как будет обеспечена энергетическая безопасность страны в случае отказа от нефти из России.

Евросоюз назвали заложником Венгрии при принятии санкций
Фото: ReutersReuters

«В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса… Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках», — заявил Ландсбергис перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.

Евросоюз планировал объявить о шестом пакете санкций ещё 9 мая. Изначально предполагался отказ от нефти из РФ в течение ближайших 9 месяцев. Еврокомиссия даже была готова предоставить трём странам, наиболее зависимым от российских поставок, отсрочку полного исполнения санкций до 2024 года. Речь идёт о Венгрии, Чехии и Словакии. Однако достичь единства по вопросу новых санкций ЕС не удалось.

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Эти меры заблокировала Венгрия. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго только в том случае, если Еврокомиссия предложит способ, как справиться с последствиями такого решения. По словам чиновника, идея Евросоюза запретить импорт нефти из России сегодня равносильна «экономической атомной бомбе».

Ранее экономист банка Julius Bär отметил, что запрет на поставки нефти в Евросоюз — не лучший способ ослабить РФ. Дело в том, что при высоких ценах на энергоресурсы Москва получит прибыль в результате повышения доходов от продажи сырья в другие страны при низкой стоимости добычи.

Экономика,Габриэлюс Ландсбергис,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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