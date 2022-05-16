Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Британцам посоветовали больше работать на фоне скачка цен

Алиса Селезнёва

Парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала жителям страны, которые испытывают трудности с оплатой счетов из-за резкого роста цен, нужно больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу. Об этом пишет РИА Новости.

Британцам посоветовали больше работать на фоне скачка цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале. Рост цен усилился из-за украинского кризиса, что, по данным Банка, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».

«В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя - будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу, и это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство», - заявила Маклин в эфире Sky News.

При этом она констатировала, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

С 1 апреля в Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысился на 54%. Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год, до почти 2000 фунтов. Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании обратились к правительству страны с просьбой предотвратить «кризис топливной нищеты» следующей зимой, когда у населения не будет денег на оплату счетов за энергию.

В свою очередь благотворительные организации отмечают, что все больше работающих полный день британцев из среднего класса стали обращаться за продуктовыми наборами. При этом ряд британских семей уже не может пользоваться холодильником и плитой и готовить горячую еду из-за слишком больших трат на электричество, а некоторые родители стали пропускать приемы пищи, чтобы суметь накормить детей.

Экономика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители