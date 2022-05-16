Британцам посоветовали больше работать на фоне скачка цен

Парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала жителям страны, которые испытывают трудности с оплатой счетов из-за резкого роста цен, нужно больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу. Об этом пишет РИА Новости.

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В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале. Рост цен усилился из-за украинского кризиса, что, по данным Банка, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».

«В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя - будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу, и это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство», - заявила Маклин в эфире Sky News.

При этом она констатировала, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

С 1 апреля в Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысился на 54%. Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год, до почти 2000 фунтов. Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании обратились к правительству страны с просьбой предотвратить «кризис топливной нищеты» следующей зимой, когда у населения не будет денег на оплату счетов за энергию.