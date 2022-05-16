Орбан высказался об эффективности антироссийских санкций

Премьер Венгрии Виктор Орбан в речи после переизбрания заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. Его слова приводит «РИА Новости».
По словам Орбана, Европа убеждена в том, что санкции смогут «поставить РФ на колени».
«Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил», — сказал он.
Орбан отметил, что Будапешт не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности Венгрии.
Напомним, что после начала РФ военной спецоперации на Украине западные страны утвердили и ввели несколько пакетов антироссийских санкций. В частности, ряд зарубежных компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производства в стране.