Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
50 минут назад

В Болгарии заявили, что не могут ввести эмбарго на нефть из России

ТАСС

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подтвердил, что его страна не согласится на эмбарго в отношении российской нефти. Свое заявление глава правительства сделал в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте.

В Болгарии сделали заявление относительно эмбарго на российскую нефть
Фото:  Fotolia Fotolia

"Болгария уже внесла свой вклад в остановку денежных потоков, когда не согласилась с изменением схемы платежей "Газпрому" (оплата поставок газа в рублях - прим. ТАСС). Еврокомиссия понимает, что мы не можем одновременно перейти с 90% до нулевой зависимости от российских поставок газа и остановить нефтеперерабатывающий завод. Болгария показала, что не сгибается под давлением иностранного государства. Но в вопросе нефти мы не можем брать на себя дополнительный риск сейчас, эту зависимость при интенсивной работе можно преодолеть за два года", - сказал Петков.

Видео дня

"То, что сделали Польша и Болгария, было очень сильной реакцией со стороны всего ЕС по отношению к России. Это не просто борьба между Россией и Болгарией или между Россией и Польшей, это борьба между ЕС и Москвой. Вы показали Москве, что мы можем быть вместе", - сказал в свою очередь Рютте.

Он напомнил, что "Нидерланды помогают Болгарии с истребителями F-35", которые принимают участие в охране воздушного пространства страны.

"С угрозой со стороны России мы на уровне ЕС и НАТО должны справиться вместе", - утверждал премьер.

Болгария и Нидерланды также договорились о совместной работе в области зеленой экономики, сельского хозяйства и сотрудничества университетов двух стран. Однако вопрос о поддержке вступления Болгарии в Шенгенскую зону в очередной раз остался открытым.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе в долларах и евро.

Экономика,Кирил Петков,Марк Рютте,Владимир Путин,НАТО,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители