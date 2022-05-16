В Болгарии сделали заявление относительно эмбарго на российскую нефть

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подтвердил, что его страна не согласится на эмбарго в отношении российской нефти. Свое заявление глава правительства сделал в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте.
"Болгария уже внесла свой вклад в остановку денежных потоков, когда не согласилась с изменением схемы платежей "Газпрому" (оплата поставок газа в рублях - прим. ТАСС). Еврокомиссия понимает, что мы не можем одновременно перейти с 90% до нулевой зависимости от российских поставок газа и остановить нефтеперерабатывающий завод. Болгария показала, что не сгибается под давлением иностранного государства. Но в вопросе нефти мы не можем брать на себя дополнительный риск сейчас, эту зависимость при интенсивной работе можно преодолеть за два года", - сказал Петков.
"То, что сделали Польша и Болгария, было очень сильной реакцией со стороны всего ЕС по отношению к России. Это не просто борьба между Россией и Болгарией или между Россией и Польшей, это борьба между ЕС и Москвой. Вы показали Москве, что мы можем быть вместе", - сказал в свою очередь Рютте.
Он напомнил, что "Нидерланды помогают Болгарии с истребителями F-35", которые принимают участие в охране воздушного пространства страны.
"С угрозой со стороны России мы на уровне ЕС и НАТО должны справиться вместе", - утверждал премьер.
Болгария и Нидерланды также договорились о совместной работе в области зеленой экономики, сельского хозяйства и сотрудничества университетов двух стран. Однако вопрос о поддержке вступления Болгарии в Шенгенскую зону в очередной раз остался открытым.
27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе в долларах и евро.