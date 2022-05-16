В Болгарии сделали заявление относительно эмбарго на российскую нефть

"Болгария уже внесла свой вклад в остановку денежных потоков, когда не согласилась с изменением схемы платежей "Газпрому" (оплата поставок газа в рублях - прим. ТАСС). Еврокомиссия понимает, что мы не можем одновременно перейти с 90% до нулевой зависимости от российских поставок газа и остановить нефтеперерабатывающий завод. Болгария показала, что не сгибается под давлением иностранного государства. Но в вопросе нефти мы не можем брать на себя дополнительный риск сейчас, эту зависимость при интенсивной работе можно преодолеть за два года", - сказал Петков.