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1 час назад

Путин указал на хороший рост товарооборота между Москвой и Ереваном

ТАСС

Москва и Ереван по итогам прошлого года добились хорошего роста товарооборота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, которая прошла в Кремле на полях саммита ОДКБ.

Путин указал на хороший рост товарооборота между Москвой и Ереваном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обратившись к своему коллеге, российский лидер заметил, что они находится в регулярном контакте "по всем вопросам двусторонней повестки и по региональным проблемам".

"Тем не менее, вопросов всегда много, это очевидно, с учетом интенсивности нашего диалога, - констатировал Путин. - Я в начале нашей беседы в двустороннем формате хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, и инвестиции продолжаются".

Кроме того, добавил глава государства, Россия и Армения продолжают совместно активно работать "в деле урегулирования и карабахской проблемы - уже в трехстороннем формате, вместе партнерами из Азербайджана".

"Вопросов очень много, я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всему этому комплексу", - подытожил президент РФ.

Ранее в понедельник Путин выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности и провел двусторонние встречи с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Экономика,Владимир Путин,
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