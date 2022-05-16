Путин указал на хороший рост товарооборота между Москвой и Ереваном

Москва и Ереван по итогам прошлого года добились хорошего роста товарооборота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, которая прошла в Кремле на полях саммита ОДКБ.

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Обратившись к своему коллеге, российский лидер заметил, что они находится в регулярном контакте "по всем вопросам двусторонней повестки и по региональным проблемам".

"Тем не менее, вопросов всегда много, это очевидно, с учетом интенсивности нашего диалога, - констатировал Путин. - Я в начале нашей беседы в двустороннем формате хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, и инвестиции продолжаются".

Кроме того, добавил глава государства, Россия и Армения продолжают совместно активно работать "в деле урегулирования и карабахской проблемы - уже в трехстороннем формате, вместе партнерами из Азербайджана".

"Вопросов очень много, я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всему этому комплексу", - подытожил президент РФ.