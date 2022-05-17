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1 час назад

В России резко подорожали унитазы

Ura.Ru

В России отмечают рост стоимости сантехники по отдельным позициям за период с февраля по май. Об этом говорится в исследовании строительной компании Pridex.

В России резко подорожали унитазы
Фото: ТАССТАСС

Сравнивая цены того же периода 2021 года, можно заметить, что унитазы, смесители, раковины и инсталляции эконом-класса подорожали в среднем на 20-70%, передает РБК. Как утверждает коммерческий директор компании Александр Алейников, виной тому стало повышение стоимости товаров китайскими и турецкими производителями, которые пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов. Что касается товаров премиум-класса, их цены выросли на 5-25%. При этом в этом сегменте наблюдается куда больший дефицит товаров, чем в сегменте эконом.

Также замечено, что душевые кабины, ванные и комплектующие для них в эконом-сегменте подорожали на 30-70%, а в премиум-сегменте цены на них подскочили на 10-25%. Полотенцесушители в обоих сегментах выросли в цене на 15-20%. Аксессуары для санузлов, такие как дозаторы, диспенсеры и держатели подорожали до 40% в эконом-сегменте и до 20% в премиум-сегменте.

Владелец торговых сетей группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» Вячеслав Брозовский еще в апреле говорил о том, что российские магазины начали массово закупать сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками, Он подчеркнул, что в магазинах «Добрострой» и «Домострой» европейская сантехника ранее не продавалась, при этом в компании ожидают, что покупатель из верхнего сегмента перейдет в средний из-за ухода с рынка западных производителей.

Экономика,Вячеслав Брозовский,
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