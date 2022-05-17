Крупнейшие экспортеры пшеницы: список стран-лидеров по экспорту зерна

В 2022 году в России прогнозируют хороший урожай, однако в мире говорят о наступающем продовольственном кризисе. Некоторые люди ошибочно полагают, что отсутствие пшеницы на них мало скажется, ведь они не едят хлеб и макароны. Однако пшеница идет не только на производство муки, она нужна для изготовления кормов сельскохозяйственных животных, включая коров, свиней и птицу. «Рамблер» рассказывает, какие страны из года в год считаются лидерами по производству и экспорту пшеницы.

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Китай

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В прошлом году Китай собрал богатый урожай зерновых, включая пшеницу. Но несмотря на собственные высокие результаты, страна продолжает закупать зерно и в зарубежных странах, в том числе у России и Украины.

Индия

Индия — традиционно один из лидеров по посевным площадям и экспорту зерна. Но в мае 2022 года эта страна ввела запрет на экспорт, несмотря на то, что ранее глава МИД Индии говорил о том, что страна сможет восполнить дефицит пшеницы на мировом рынке.

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Необходимость запрета на экспорт объяснили «внезапным скачком мировых цен» и обеспечением «продовольственной безопасности».

Россия

Россия давно занимает место в первой пятерке мировых лидеров по экспорту пшеницы. Российского зерно поступает в большинство стран мира, однако основными покупателями российского зерна выступают Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.

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В 2022 году, начиная с 15 марта, экспорт зерна был приостановлен, в том числе в страны ЕАЭС. Это связано с тем, что основная задача заключается в том, что необходимо прежде всего удовлетворить внутренний спрос и обеспечить продовольственную безопасность.

США

До 2018 года США оставались лидером по экспорту зерна, но из-за спорной политики руководства страны лидерство пришлось уступить. Основными покупателями американского зерна выступают Канада, Мексика, Конго, Гаити, Тринидад и Тобаго, Багамы, Великобритания, Уганда, Япония и Южная Корея.

Украина

Украина торгует зерном с Египтом, Китаем, Турцией, Пакистаном, Марокко, Тунисом, Йеменом, Нидерландами, Индонезией, Бангладеш, Израилем и другими странами. В 2022 году на Украине прогнозируют серьезное сокращение посевных площадей, а соответственно и будущего урожая.

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Тем не менее страна продолжает наращивать экспорт зерна всеми возможными способами. А страны Евросоюза выразили готовность помочь Украине в этом деле. Основная трудность заключается в том, что морские порты заблокированы, поэтому для вывоза зерна приходится задействовать железные дороги самой Украины и сопредельных стран.

ЕС

В странах Европейского союза признанными лидерами производству пшеницы считаются Франция и Германия. Как правило европейское зерно поступает в Алжир, Южную Корею, Египет, ЮАР и Нигерию.

Что будет с зерном из-за событий на Украине

Цены на продовольственную пшеницу взлетели еще в феврале 2022 года, а в марте установили рекорд — $315,1 за тонну, и продолжили расти. На этом фоне Россия, а позже Индия ввели запрет на экспорт пшеницы, поскольку главной задачей обе страны видят обеспечение собственной продовольственной безопасности. В случае с Россией ситуация осложняется тем, что зерно вывозится через порты Азовского моря, куда владельцы судов в настоящее время опасаются заходить.

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В прошлом году на долю России пришлось 17 процентов мирового экспорта зерновых, из которых три четверти — это пшеница. При этом большая часть этой пшеницы относится к четвертому классу, это значит, что она идет на производство макаронных изделий и круп. Если Россия продлит запрет на экспорт, заменить эту пшеницу будет проблематично. Кроме того, в Европе с осторожностью делают прогнозы относительно собственного урожая, поскольку экспорт удобрений из России также приостановлен.