Китай резко сократил экспорт электроники в Россию

Экспорт китайской высокотехнологичной продукции в Россию в марте резко сократился, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на слова министра торговли США Джины Раймондо. По ее мнению, компании уменьшили поставки, чтобы не нарушать наложенных американскими властями торговых запретов — в ответ США могут лишить Китай своих технологий и программного обеспечения.

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Экспорт ноутбуков в марте сократился на 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, смартфонов — на две трети, телекоммуникационного сетевого оборудования — сразу на 98 процентов. По словам Раймондо, соответствовать американским ограничениям старается не только Китай. Южная Корея снизила поставки подсанкционной техники в Россию на 62 процента, Финляндия — на 60 процентов.

«Меня часто спрашивают, работают ли эти меры экспортного контроля. И я думаю, что ответ — это безусловное, безоговорочное да. Я думаю, что они работают, потому что у нас есть такая сильная коалиция стран по всему миру, участвующих в обеспечении их соблюдения», — заявила министр торговли.

Американские санкции обязывают компании по всему миру, использующие производственное оборудование или программное обеспечение США, соблюдать требования по экспорту. К примеру, большинство заводов по производству чипов, в том числе в Китае, используют программное обеспечение и технику, разработанные в США.

Американские власти запретили таким компаниям поставлять в Россию полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионику и морские технологии. Ограничения не распространяются на потребительскую электронику, но некоторые производители высокотехнологичной продукции приняли решение полностью прекратить поставки в Россию, пояснили юристы, опрошенные газетой.

«Многие компании просто закрывают экспорт в Россию. Точка», — заявил бывший высокопоставленный чиновник министерства торговли и партнер компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Кевин Вольф.