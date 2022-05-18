ЕС решил привлечь миллиарды евро для снижения зависимости от РФ

Евросоюз (ЕС) решил привлечь более €20 млрд, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России. Деньги хотят получить за счёт продажи дополнительных квот на выбросы углерода. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС, отказываясь от российских ресурсов, совершает «экономическое самоубийство».

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Источники рассказали FT, что Европейская комиссия (ЕК) хочет на аукционе продать часть сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда. По плану должны быть проданы от 200 до 250 млн сертификатов.

Избавиться от энергоносителей из России ЕС планирует к концу десятилетия. Чтобы создать новую инфраструктуру и наладить альтернативные системы поставок, ЕС готов выделить порядка €200 млн.

Если сертификаты продадут, цены на углеродные квоты могут упасть — в результате снизится использование угля, нефти и газа. Газета отметила, что это может негативно повлиять на достижение целей ЕС по сокращению выбросов.

Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) устанавливает допустимый уровень выбросов для загрязняющих объектов. Затем эти данные делятся на квоты, которые распределяются между объектами.

Ранее Владимир Путин назвал экономическим самоубийством отказ Европы от российских энергоносителей.

«Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — сказал он.

Накануне в ЕС заявили, что исчерпали возможности по введению санкций против России. Поэтому, отметили там, разработать седьмой пакет антироссийских мер будет сложно.